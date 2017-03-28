В Рязани решили возродить три заброшенных маршрута коммерческого транспорта. Во вторник, 28 марта, официально опубликовано извещение городской администрации о конкурсе на перевозки автобусами №35 и №38 и маршрутками №45.
Согласно данным
35-й автобус должен ходить из Песочни в Горрощу по улицам Новоселов, Грибоедова, Дзержинского, Ленинского комсомола, Черновицкой, 38-й — из Недостоева к «Зельгросу» по Северной окружной. Маршрут №45 пролегает из Ворошиловки на станцию «Лесок» через Приокский, Канищево, центр и Песочню. Он также проходит по Северной окружной.
На конкурс все маршруты заявлены отдельными лотами. Победителей определят 26 мая.