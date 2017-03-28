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10:10, 28 марта 2017 105
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В Рязани решили возродить три заброшенных маршрута

В Рязани решили возродить три заброшенных маршрута

В Рязани решили возродить три заброшенных маршрута коммерческого транспорта. Во вторник, 28 марта, официально опубликовано извещение городской администрации о конкурсе на перевозки автобусами №35 и №38 и маршрутками №45.

Согласно данным на сайте администрации, на первых двух маршрутах нет перевозчиков, на третьем значится четыре, но свидетельств на работу на нем нет ни у одного из них.

35-й автобус должен ходить из Песочни в Горрощу по улицам Новоселов, Грибоедова, Дзержинского, Ленинского комсомола, Черновицкой, 38-й — из Недостоева к «Зельгросу» по Северной окружной. Маршрут №45 пролегает из Ворошиловки на станцию «Лесок» через Приокский, Канищево, центр и Песочню. Он также проходит по Северной окружной.

На конкурс все маршруты заявлены отдельными лотами. Победителей определят 26 мая.


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