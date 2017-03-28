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11:21, 28 марта 2017 360
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В Рязани начали зачитывать приговор сжегшему жену ревнивцу. Фото

В Рязани начали зачитывать приговор сжегшему жену ревнивцу. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанском областном суде во вторник, 28 марта, начали зачитывать приговор мужчине, которого обвиняют в жестоком убийстве жены. На заседание пришел отец и другие родственники погибшей. Подсудимого привели в зал в наручниках, до начала он прятал лицо от журналистов.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2016 года 37-летний уроженец Азербайджанской ССР в придорожном кафе в Шацком районе поссорился с работавшей там женой на почве ревности: обвинял ее во лжи, обещал выгнать из дома. Затем он взял в сарае канистру бензина, вернулся в кафе, облил супругу и поджег, после чего пытался потушить, вызвал пожарных и «скорую». Женщина получила ожоги 90% тела и спустя несколько дней скончалась.

Во время следствия и в суде мужчина вину не признавал. Сначала он говорил, что супруга погибла из-за неосторожного розжига мангала, позже — что она совершила самосожжение от стыда из-за раскрывшейся измены.

Обвинение предъявили по пункту «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Максимальное наказание по нему — пожизненное заключение.

Ожидается, что приговор огласят до конца дня.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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