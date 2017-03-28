Рязанский алиментщик задолжал дочери более четырехсот тысяч

Рязанский алиментщик задолжал дочери более 440 тысяч рублей. Нарушитель уклонялся от выплат с января 2013 года, сообщила
Судебный пристав неоднократно предупреждал должника об уголовной ответственности, а в декабре 2016 года его привлекли к административной с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 50 часов.
«Однако мер к трудоустройству и погашению задолженности мужчина не предпринял. Только единожды он предоставил судебному приставу 500 рублей в счет оплаты алиментов», — говорится в сообщении.
В понедельник, 27 марта, Клепиковский отдел судебных приставов возбудил в отношении должника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ.