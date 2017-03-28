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12:52, 28 марта 2017 343
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Рязанец получил 17 лет тюрьмы за сожжение жены

Рязанец получил 17 лет тюрьмы за сожжение жены

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанец получил 17 лет строгого режима и еще год ограничения свободы за сожжение жены из ревности. Приговор огласили во вторник, 28 марта, сообщили RZN.info в областном суде. Также он выплатит 2 миллиона рублей отцу погибшей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2016 года 37-летний уроженец Азербайджанской ССР в придорожном кафе в Шацком районе поссорился с работавшей там женой на почве ревности: обвинял ее во лжи, обещал выгнать из дома. Затем он взял в сарае канистру бензина, вернулся в кафе, облил супругу и поджег, после чего пытался потушить, вызвал пожарных и «скорую». Женщина получила ожоги 90% тела и спустя несколько дней скончалась.

Во время следствия и в суде мужчина вину не признавал. Сначала он говорил, что супруга погибла из-за неосторожного розжига мангала, позже — что она совершила самосожжение от стыда из-за раскрывшейся измены.

Обвинение рязанцу предъявили по пункту «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Максимальное грозившее ему наказание — пожизненное заключение.


© RZN.info

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