Родион Газманов и Лиза Арзамасова посетили скопинский дом престарелых. Видео

Родион Газманов и Лиза Арзамасова посетили скопинский дом-интернат престарелых в понедельник, 27 марта. Об этом сообщила
Артисты побывали в интернате в рамках пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области», который организовали совместно с благотворительным фондом «Старость в радость». Попечителем фонда является актриса Лиза Арзамасова.
«Видео на тему „Как я провела день театра“ не складывалось ни к полУночи, ни к полунОчи. О сегодняшней поездке в Скопин Рязанской области сложились пока только эти портреты… День накопил слишком много эмоций и историй. В ближайшие дни постараюсь все же внятно их смонтировать, а пока так щемит в том месте, где, наверное, должна быть душа, и очень перепутаны мысли. Хочется стать очень большой (во многих смыслах этого слова), чтобы уметь тратиться на важное и главное, перестать дурить, делать глупости, терять время на ерунду и дураков, жить жадно интересно, внимательно, подробно и в гармонии и много-много еще чего», — написала актриса под видео на своей странице в
Кроме Арзамасовой и Газманова пожилых людей посетила участница проекта «Голос» Василиса Краснослободцева. Ранее актриса и певец
Видео на тему "Как я провела день театра" не складывалось ни к полУночи, ни к полунОчи. О сегодняшней поездке в Скопин Рязанской области сложились пока только эти портреты... День накопил слишком много эмоций и историй. В ближайшие дни постараюсь всё же внятно их смонтировать, а пока так щемит в том месте, где, наверное, должна быть душа, и очень перепутаны мысли. Хочется стать очень большой (во многих смыслах этого слова), чтобы уметь тратиться на важное и главное, перестать дурить, делать глупости, терять время на ерунду и дураков, жить жадно интересно, внимательно, подробно и в гармонии и много-много ещё чего. 🌸🌸🌸 спасибо дорогим и любимым @lizaoleskina @lybinanata @katerina_suhotina @rodder13 @vasilina_singer @dikiy_ezh @orlova_e @elenamartin905 @charkvianie и все-все-все - за Сегодня! #старостьврадость @starostvradost #помощьпожилым #домпрестарелых #скопин
Сегодня был тяжелый день. Сложно осознавать, сколько одиноких людей на земле. Которые забыли, что такое ласка, доброе слово, объятия, и просто сладкий подарок. Преодолев путь в 340 км, Родион, Василина, Лиза и многие, многие другие (кто остался за кадром) опять сделали мир чуточку теплее, подарив праздник одиноким бабушкам и дедушкам. Спасибо Вам, любимые! Вы мои герои! @rodder13 @vasilina_singer @liza_arzamasova @starostvradost #старостьврадость #родионгазманов #газманов #гастроли #лизаарзамасова #василинакраснослободцева #голос #1 #video #спасибо
"...да я только с гастролей вернулась.Спокойно!" наш творческий сериал с @rodder13 пополнился новой героиней @liza_arzamasova ❤ и ещё "кое-кем" 😆😆😆 Смотреть до конца))) @devochki_vine #devochki_vine #ктопапа #родионгазманов #василинакраснослободцева #лизаарзамасова Видеооператор и лидер креативной группы @katerina_suhotina #ЧЁКАНУТЫЕ #юмор #смешно #намхорошо #мыкоманда