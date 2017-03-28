Работники «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

Из-за сильных порывов ветра — до 20 метров в секунду — и обильного мокрого снега в Рязанской области произошли локальные технологические нарушения на линиях электропередачи.
Специалисты филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведут восстановительные работы. Все повреждения линий электропередачи, произошедшие в первой половине вторника, 27 марта, ликвидированы, при этом погодные условия не улучшаются, что приводит к новым локальным отключениям потребителей.
Повреждения сетей энергетики зафиксировали в Рязанском, Пронском, Михайловском, Спасском, Скопинском, Новодеревнском и Ряжском районах. Сразу после поступления оперативной информации на поиск и устранение повреждений были направлены 12 оперативно-выездных бригад из 42 человек и 12 единиц техники.
По предварительной информации, если не будет дальнейшего ухудшения погодных условий, электроснабжение в Рязанской области планируется восстановить до конца дня.
Для повышения оперативности устранения возможных нарушений в электроснабжении, жители области могут обращаться по единому бесплатному номеру контакт-центра компании: 8-800-100-33-00, а также в производственные отделения (ПО) и районы электрических сетей филиала (РЭС).
ПО «Рязанские электрические сети» — (4912) 20-46-52;
- Рязанский РЭС — (4912) 20-47-52;
- Михайловский РЭС — (49130) 2-12-54;
- Пронский РЭС — (49155) 3-13-18;
- Рыбновский РЭС — (49137) 5-02-69;
- Старожиловский РЭС — (49151) 2-24-40;
- Захаровский РЭС — (49153) 5-13-59.
ПО «Приокские электрические сети» — (4912) 20-01-52;
- Касимовский РЭС — (49131) 5-09-38;
- Клепиковский РЭС — (49142) 2-68-41;
- Спасский РЭС — (49135) 3-34-17;
- Шиловский РЭС — (49136) 2-17-04;
- Путятинский РЭС — (49146) 2-11-52;
- Солотчинский РЭС — 20-01-06.
ПО «Скопинские электрические сети» — (49156) 2-24-17;
- Сапожковский РЭС — (49152) 2-12-31;
- Кораблинский РЭС — (49143) 5-07-59;
- Милославский РЭС — (49157) 2-12-67;
- Скопинский РЭС — (49156) 2-03-72;
- Ряжский РЭС — (49132) 2-14-77;
- Новодеревенский РЭС — (49158) 2-23-53;
- Ухоловский РЭС — (49154) 5-16-22;
- Сараевский РЭС — (49148) 3-13-48.
ПО «Сасовские электрические сети» — (49133) 5-16-93;
- Сасовский РЭС — (49133) 5-16-90;
- Пителинский РЭС — (49145) 6-41-69;
- Шацкий РЭС — (49147) 2-15-51;
- Ермишинский РЭС — (49144) 2-17-54;
- Кадомский РЭС — (49139) 5-12-51;
- Чучковский РЭС — (49138) 7-12-13.