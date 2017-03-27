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16:14, 27 марта 2017 402
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За сутки уровень воды в Оке повысился еще на четыре сантиметра

За сутки уровень воды в Оке повысился еще на четыре сантиметра

За сутки уровень воды в Оке повысился еще на четыре сантиметра и составил 235 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке повысился на 8 сантиметров и достиг отметки 503, в районе села Старая Рязань остался прежним (322 сантиметра), на территории Касимова прибавился на 2 сантиметра (323), а в районе населенного пункта Елатьма остался прежним (240 сантиметров).

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составил 332, на Проне в черте населенного пункта Быково понизился на 1 сантиметр (288), на реке Пет в селе Потапьево снизился на 54 сантиметров (281), на реке Ранова села Троица понизился на 25 сантиметров и составил 496, на Верде в черте Скопина понизился на 6 сантиметров и достиг отметки 140 .

На территории Рязанской области остаются подтопленными семь низководных мостов и один участок автодороги.

В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.


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