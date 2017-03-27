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19:03, 27 марта 2017 405
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Выпускник Рязанского десантного училища стал замглавы Пскова

Выпускник Рязанского десантного училища стал замглавы Пскова

Выпускник Рязанского десантного училища стал замглавы Пскова. Речь идет о Владимире Воробьеве, пишет «Комсомольская правда. Псков».

Воробьев сменил работающего на внештатной основе Игоря Сиротина. Новую кандидатуру на этот пост назначил глава Пскова Иван Цецерский.

После назначения Воровьев будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи, работать с силовиками и призывниками, а также заниматься днями воинской славы.

Справка

Владиир Николаевич Воробьев родился в 1948 году в Оренбургской области. В 1971 году окончил РВВДКУ. В состав Псковской гордумы вошел в 2013 году.

Фото «Город Псков»


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