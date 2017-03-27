Выпускник Рязанского десантного училища стал замглавы Пскова. Речь идет о Владимире Воробьеве, пишет «
Воробьев сменил работающего на внештатной основе Игоря Сиротина. Новую кандидатуру на этот пост назначил глава Пскова Иван Цецерский.
После назначения Воровьев будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи, работать с силовиками и призывниками, а также заниматься днями воинской славы.
Справка
Владиир Николаевич Воробьев родился в 1948 году в Оренбургской области. В 1971 году окончил РВВДКУ. В состав Псковской гордумы вошел в 2013 году.
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