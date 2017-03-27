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18:03, 27 марта 2017 230
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Воспитанников Рыбновской школы-интерната показали по «Первому каналу»

Воспитанников Рыбновской школы-интерната показали по «Первому каналу»

Воспитанников Рыбновской школы-интерната показали по «Первому каналу». Сюжет о футбольном турнире среди воспитанников детских домов с участием рязанцев показали в эфире в понедельник, 27 марта.

Рязанцы заняли третье место в соревнованиях среди 32 команд. Первыми стали воспитанники Шаталовского детского дома, вторую строчку заняли владимирские подростки.

Чемпионат «Игра твоей мечты» проводят для воспитанников детских домов от 12 до 16 лет. Победители отправятся в детский футбольный лагерь в Подмосковье. Организаторы планируют сделать турнир ежегодным.


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