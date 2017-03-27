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17:45, 27 марта 2017 194
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Рязанцев пригласили на импровизационный вечер джазовой музыки

Рязанцев пригласили на импровизационный вечер джазовой музыки

Рязанцев пригласили на импровизационный вечер джазовой музыки, который состоится в среду, 29 марта. Традиционный джем-сейшн пройдет в кафе «Фонтан».

Гостям пообещали «вечнозеленые» джазовые композиции, много импровизаций и сюрпризов.

Отмечается, что мероприятие пройдет в формате не совсем обычного концерта. «Никто не знает заранее, в какую сторону повернет исполнитель, в какие сложные и летящие импровизации превратится наигранная поначалу мелодия», — пояснили организаторы.

На сцене соберутся несколько одинаковых инструментов, поэтому рязанцы услышат дуэты, трио и квартеты саксофонов и гитар.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.


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