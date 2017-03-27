Рязанцев пригласили на импровизационный вечер джазовой музыки, который состоится в среду, 29 марта. Традиционный джем-сейшн пройдет в кафе «Фонтан».
Гостям пообещали «вечнозеленые» джазовые композиции, много импровизаций и сюрпризов.
Отмечается, что мероприятие пройдет в формате не совсем обычного концерта. «Никто не знает заранее, в какую сторону повернет исполнитель, в какие сложные и летящие импровизации превратится наигранная поначалу мелодия», — пояснили организаторы.
На сцене соберутся несколько одинаковых инструментов, поэтому рязанцы услышат дуэты, трио и квартеты саксофонов и гитар.
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало в 20 часов. Места на концерт можно