Любимов назвал ОНФ «мощной силой». Он заявил об этом на встрече с руководителями рязанского отделения народного фронта в понедельник, 27 марта, сообщила
«Народный фронт — мощная сила, которая оказывает поддержку людям, и помогает власти увидеть то, что необходимо сделать для улучшения жизни», — отметил врио губератора.
Он подчеркнул, что многие проекты ОНФ вызывают интерес у рязанцев. «Некоторые проекты уже взяты в работу, другие будем реализовывать совместными усилиями», — заметил Любимов.
Кроме того, врио губернатора выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с региональным отделением ОНФ. «У меня очень позитивные впечатления от Рязанской области, я вижу настрой на созидание, вместе можно сделать много хорошего для того, чтобы жизнь улучшалась», — сказал он.