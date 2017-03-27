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21:00, 27 марта 2017 344
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Любимов назвал ОНФ «мощной силой»

Любимов назвал ОНФ «мощной силой»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Любимов назвал ОНФ «мощной силой». Он заявил об этом на встрече с руководителями рязанского отделения народного фронта в понедельник, 27 марта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Народный фронт — мощная сила, которая оказывает поддержку людям, и помогает власти увидеть то, что необходимо сделать для улучшения жизни», — отметил врио губератора.

Он подчеркнул, что многие проекты ОНФ вызывают интерес у рязанцев. «Некоторые проекты уже взяты в работу, другие будем реализовывать совместными усилиями», — заметил Любимов.

Кроме того, врио губернатора выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с региональным отделением ОНФ. «У меня очень позитивные впечатления от Рязанской области, я вижу настрой на созидание, вместе можно сделать много хорошего для того, чтобы жизнь улучшалась», — сказал он.


© RZN.info

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