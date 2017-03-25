Вода в Оке за сутки поднялась на два сантиметра

Уровень воды в Оке за сутки поднялся на два сантиметра. Он составляет 227 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста Рязани. Об этом в субботу, 25 марта,
Вблизи населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 2 сантиметра и достиг отметки 495 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды не изменился (321 сантиметр). На территории Касимова уровень воды понизился на 2 сантиметра (321 сантиметр). В районе населенного пункта Елатьма уровень воды за сутки понизился на 5 сантиметров, общий уровень составил 241 сантиметр, отмечается редкий ледоход.
На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды поднялся на 10 сантиметров (317 сантиметров). На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды поднялся на 18 сантиметров (289 сантиметров). На реке Пет в селе Потапьево уровень воды снизился на 46 сантиметров (376 сантиметров). На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 18 сантиметров (532 сантиметра). На реке Вёрда в черте города Скопин уровень воды понизился на 5 сантиметров (146 сантиметров).
На территории Рязанской области остаются подтопленными семь низководных мостов: у сел Летники и Черняевка Путятинского района, вблизи деревни Бутырки в Старожиловском районе, у населенного пункта Шелемишево Скопинского района, у деревень Красная Яблонька и Ширино, а также Скита Свято-Данилова монастыря в Сапожковском районе. Подтопило и участок дороги вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района (уровень воды над полотном дороги составляет 19 сантиметров, длина подтопленного участка — около 80 метров).
В населенных пунктах жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.