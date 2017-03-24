В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео

В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube в четверг, 23 марта.
Инцидент произошел в пятницу, 3 марта, в ночном клубе «More».
На сцену вышли две девушки, которым предстояло выполнить задания от ведущего за подарочные сертификаты и денежные призы, которые они выберут случайным образом.
Сначала одна рязанок за приз в 2,5 тысячи рублей разделась до нижнего белья. Другой девушке досталось задание раздеться догола за подарочный сертификат в магазин. Ведущий разрешил ей прикрываться двумя конвертами. После недолгого ожидания девушка появилась на сцене обнаженной.