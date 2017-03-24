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17:55, 24 марта 2017 117
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В Минобороны открыли выставку рязанского художника. Фото

В Минобороны открыли выставку рязанского художника. Фото

В Минобороны открыли выставку рязанского художника Владимира Янаки «С любовью к Родине». Посетители смогут увидеть 23 работы, созданные за 12 лет. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В экспозиции представлены сюжетно-жанровые картины и лирические пейзажи рязанского края, а также большой цикл пейзажей «Русского севера».

«Меня очень волнует тема защиты рубежей нашей Великой Родины, — отметил Владимир Янаки. — Мне было интересно провести выставку своих живописных произведений для российских солдат и офицеров. После открытия выставки прошла встреча с военнослужащими, я рассказал им об истории создания произведений, подарил сувенирноую продукцию (постеры, буклеты, открытки). Это мероприятие имеет большой патриотический и культурный смысл».

Янаки рассказал, что родился в семье военнослужащих. Его отец — полковник ВДВ, участник миротворческой операции в Косово. Дедушка и бабушка художника участвовали в Великой Отечественной войне, а прадед — в Гражданской.

Ранее сообщалось, что МВД России наградило Владимира Янаки за работу с детьми.

Справка

Владимир Янаки окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, является членов Союза художников России. Обладатель множества наград областного и всероссийского уровня. За цикл «Русский север» получил премию ЦФО I степени.


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