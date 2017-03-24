Врио рязанского губернатора Николай Любимов высказался о концессионировании коммунальных объектов. «Здесь нужно действовать очень осторожно, не надо бросаться в объятия любому возможному концессионеру или инвестору, ни в коем случае. Это не та сфера деятельности, чтобы можно было рисковать», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.
Политик заметил, что в Калужской области, где он жил и работал до прошлой осени, был неудачный опыт с «Водоканалом». Любимов признал, что сейчас концессия — «лучший выход для определенных сегментов жилищно-коммунального хозяйства» и подчеркнул: «Но пока этот механизм на территории нашей страны в целом еще мало устоялся, еще мало концессионеров, которые реально знают, как в этих условиях работать».
По его мнению, необходимо искать концессионера, в котором можно быть уверенным, «что он выполнит свои обязательства и что мы получим ситуацию только с улучшением, ни в коем случае не будем по судам биться, чтобы концессионный договор расторгнуть».
Напомним, власти Рязани c 2014 года планируют передать в концессию городской «Водоканал».