МВД России наградило рязанского художника за работу с детьми

Рязанского художника и педагога Владимира Янаки наградили знаком «За содействие МВД России». Приказ об этом подписал министр МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев 14 февраля 2017 года.
Янаки сотрудничает с рязанским УМВД и участвует в его культурных мероприятиях. Отмечается, что художник четыре года проводил творческие встречи в лагере «Орбита», в котором отдыхают дети сотрудников полиции.
«На эти занятия приходило по 150 — 200 ребят. Я рассказывал им о живописи, показывал презентации на большом экране. Также у нас были уроки рисования, где все могли потренировать свои навыки. А после встречи я по памяти, за час-полтора писал пейзаж маслом, объясняя последовательность действий», — рассказал Янаки.
Справка
Владимир Янаки окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, является членов Союза художников России. Обладатель множества наград областного и всероссийского уровня. За цикл «Русский север» получил премию ЦФО I степени.
Фото из личного архива Владимира Янаки