Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:45, 22 марта 2017 780
 0    0

На улице Вокзальной провалился асфальт 1

На улице Вокзальной провалился асфальт

На улице Вокзальной провалился асфальт. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

«И снова провалившийся асфальт. Уже традиционный для Рязани. На этот раз у вокзала Рязань-1», — прокомментировал автор фотографий.

Фото Денис Петрачков


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:01, 22 марта 2017
Рязанцы не согласились с переводом двух улиц Песочни на одностороннее движение
15:45, 22 марта 2017
На улице Вокзальной провалился асфальт 1
10:54, 22 марта 2017
В Сапожковском районе перекрыли три подтопленных моста
10:37, 22 марта 2017
Со среды временно изменится расписание некоторых рязанских электричек
8:45, 22 марта 2017
Водители смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение видео подтверждением нарушения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 37 940
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 33 280
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 31 908
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 23 344
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 23 143
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Форум