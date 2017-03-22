На улице Вокзальной провалился асфальт. Об этом сообщили пользователи группы «
«И снова провалившийся асфальт. Уже традиционный для Рязани. На этот раз у вокзала Рязань-1», — прокомментировал автор фотографий.
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На улице Вокзальной провалился асфальт. Об этом сообщили пользователи группы «
«И снова провалившийся асфальт. Уже традиционный для Рязани. На этот раз у вокзала Рязань-1», — прокомментировал автор фотографий.
Фото
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