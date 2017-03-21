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20:39, 21 марта 2017 188
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В Рязанской области подорожала морковь и подешевела картошка. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожала морковь и подешевела картошка. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожала морковь. Опустилась значительнее всего стоимость картофеля. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 20 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 271,14 рубля за килограмм;
  • маргарин — 98,78 рубля за килограмм;
  • капусту — 12,91 рубля за килограмм;
  • помидоры — 124,28 рубля за килограмм;
  • водку — 541,5 рубля за литр;
  • сливочное масло — 413,19 рубля за килограмм;
  • стерилизованное молоко — 58,89 рубля за литр;
  • творог — 229,10 рубля за килограмм;
  • сахар — 38,83 рубля за килограмм;
  • карамель — 191,34 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 38,52 рубля за литр;
  • печенье — 107,36 рубля за килограмм;
  • вермишель — 40,57 рубля за килограмм;
  • картофель — 14,72 рубля за килограмм;
  • лук — 19, рубля за килограмм;
  • морковь — 17,33 рубля за килограмм.

По сравнению с ценами на 13 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • морковь — на 3,3%;
  • лук — на 3%;
  • помидоры — на 2,2%;
  • сметана — на 1,2% (до 167,17 рубля за килограмм).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • картофель — на 1,8%;
  • подсолнечное масло — на 1,1% (до 98,19 рубля за килограмм);
  • гречка — на 1,1% (до 65 рублей за килограмм);
  • соль — на 1,1% (до 10,20 рубля за килограмм).

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