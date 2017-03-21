В Рязанской области подорожала морковь и подешевела картошка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожала морковь. Опустилась значительнее всего стоимость картофеля. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 20 марта, RZN.info сообщил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 271,14 рубля за килограмм;
- маргарин — 98,78 рубля за килограмм;
- капусту — 12,91 рубля за килограмм;
- помидоры — 124,28 рубля за килограмм;
- водку — 541,5 рубля за литр;
- сливочное масло — 413,19 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 58,89 рубля за литр;
- творог — 229,10 рубля за килограмм;
- сахар — 38,83 рубля за килограмм;
- карамель — 191,34 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 38,52 рубля за литр;
- печенье — 107,36 рубля за килограмм;
- вермишель — 40,57 рубля за килограмм;
- картофель — 14,72 рубля за килограмм;
- лук — 19, рубля за килограмм;
- морковь — 17,33 рубля за килограмм.
По сравнению с ценами на 13 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- морковь — на 3,3%;
- лук — на 3%;
- помидоры — на 2,2%;
- сметана — на 1,2% (до 167,17 рубля за килограмм).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- картофель — на 1,8%;
- подсолнечное масло — на 1,1% (до 98,19 рубля за килограмм);
- гречка — на 1,1% (до 65 рублей за килограмм);
- соль — на 1,1% (до 10,20 рубля за килограмм).