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20:08, 21 марта 2017 116
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Рязанский бензин подорожал на копейку за неделю

Рязанский бензин подорожал на копейку за неделю

Фото: Pixabay.com

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на одну копейку и на понедельник, 20 марта, составила 36,65 рубля.

Цена АИ-92 поднялась на две копейки, до 35,42 рубля за литр; АИ-95 остался на отметке 38,15. Литр дизельного топлива, как и неделю назад, стоит 36 рублей 96 копеек.

Регион опустился с десятого на 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область сменила восьмую строчку в округе на седьмую.


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