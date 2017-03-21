Рязанский бензин подорожал на копейку за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на одну копейку и на понедельник, 20 марта, составила 36,65 рубля.
Цена АИ-92 поднялась на две копейки, до 35,42 рубля за литр; АИ-95 остался на отметке 38,15. Литр дизельного топлива, как и неделю назад, стоит 36 рублей 96 копеек.
Регион опустился с десятого на 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область сменила восьмую строчку в округе на седьмую.