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18:44, 21 марта 2017 99
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Роспотребнадзор предупредил рязанцев об активности клещей

Роспотребнадзор предупредил рязанцев об активности клещей

В Рязанской области начали проявлять активность клещи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В 2017 году зарегистрировали один случай присасывания клеща в Рязанском районе.

Роспотребнадзор отметил, что в 2016 году клещевым боррелиозом в 2016 году заболело 45 человек или 3,96 на 100 тысяч населения, что на 26,5 процента ниже уровня 2015 года .По итогам прошлого сезона количество пострадавших от укусов клещей уменьшилось на 22,4 процента.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, на территории области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего обработано в 2016 году обработали 228,6 гектаров площадей, что выше показателей предыдущих лет.

Ведомство предупредило, что на территории Рязанской области заболеваемость клещевым энцефалитом не регистрировали более 30 лет. Прививки населению области не проводятся. Лицам, планирующим выезд в эндемичные регионы необходимо сделать прививку против клещевого энцефалита. Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита следует провести заблаговременно перед выездом городской поликлинике №2.

Роспотребнадзор обратил внимание на предстоящий сезон активности клещей и соблюдение мер профилактики на природе.


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