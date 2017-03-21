На крымских пляжах появится бесплатный Wi-Fi

К началу курортного сезона на всех набережных Крыма установят бесплатные точки Wi-Fi. Об этом сообщает туристический портал Крыма. Вдоль побережья от Феодосии до Евпатории компания «Wi-Fly» намерена установить свыше 700 точек доступа, передает «
«В основном, все курортные набережные и частично пляжи обеспечены Wi-Fi. Полностью все 710 точек доступа, которые покроют 40% общедоступных туристических зон, будут готовы к началу курортного сезона», — рассказал исполнительный директор компании «Wi-Fly» Игорь Болдырев.
Также точки доступа к интернету появятся в прибрежной зоне поселка Черноморский, города Саки и района, и на Керченской переправе.