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16:45, 21 марта 2017 229
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На крымских пляжах появится бесплатный Wi-Fi

На крымских пляжах появится бесплатный Wi-Fi

К началу курортного сезона на всех набережных Крыма установят бесплатные точки Wi-Fi. Об этом сообщает туристический портал Крыма. Вдоль побережья от Феодосии до Евпатории компания «Wi-Fly» намерена установить свыше 700 точек доступа, передает «РИА Новости».

«В основном, все курортные набережные и частично пляжи обеспечены Wi-Fi. Полностью все 710 точек доступа, которые покроют 40% общедоступных туристических зон, будут готовы к началу курортного сезона», — рассказал исполнительный директор компании «Wi-Fly» Игорь Болдырев.

Также точки доступа к интернету появятся в прибрежной зоне поселка Черноморский, города Саки и района, и на Керченской переправе.


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