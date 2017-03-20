За сутки вода в Оке понизилась на пять сантиметров. Об этом сообщила
В понедельник, 20 марта, уровень воды в реке Оке составляет 237 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города.
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Ока также понизился — на 3 сантиметра и достиг отметки 505 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 2 сантиметра, общий уровень составил 325 сантиметров.
На территории Касимова уровень воды прибавился на 59 сантиметров и составил 351 сантиметр, отмечается густой ледоход. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды в сутки прибавился на 17 сантиметров, общий уровень составил 233 сантиметра.
На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 293 сантиметра, отмечается редкий ледоход. На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 213 сантиметр.