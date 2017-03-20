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11:10, 20 марта 2017 391
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За сутки вода в Оке понизилась на пять сантиметров

За сутки вода в Оке понизилась на пять сантиметров

Фото: Pixabay.com

За сутки вода в Оке понизилась на пять сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

В понедельник, 20 марта, уровень воды в реке Оке составляет 237 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Ока также понизился — на 3 сантиметра и достиг отметки 505 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 2 сантиметра, общий уровень составил 325 сантиметров.

На территории Касимова уровень воды прибавился на 59 сантиметров и составил 351 сантиметр, отмечается густой ледоход. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды в сутки прибавился на 17 сантиметров, общий уровень составил 233 сантиметра.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 14 сантиметров и составил 293 сантиметра, отмечается редкий ледоход. На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составил 213 сантиметр.


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