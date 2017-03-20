Forbes опубликовал список россиян в мировом рейтинге богатейших людей. Он появился на
В списке оказались 96 российских представителей, что на 12 больше, чем в прошлом году. Второй раз подряд рейтинг россиян возглавил совладелец крупнейшей в России назодобывающей компании «Новатэк» и химического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. В общем списке он с состоянием 18,4 миллиарда долларов занял 46 место.
На 51-м месте среди мировых миллиардеров оказался Алексей Мордашов с состоянием 17,5 миллиарда долларов. Он является председателем совета директоров ПАО «Северсталь» и президентом «Консорциума «Русская сталь». За год его состояние увеличилось на 60 процентов.
Третьим в российском списке и 57-м — в общем стал владелец контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценили в 16,1 миллиард долларов, что на 73,1 процента больше, чем в прошлом году.
Впервые в рейтинг Forbes вошли Роман Троценко (1,6 миллиарда долларов), Сергей Гордеев (1,5 миллиарда долларов) и Александр Клячин (1,3 миллиарда долларов).