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19:38, 18 марта 2017 64
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В Казахстане сняли с проката фильм «Красавица и чудовище»

В Казахстане сняли с проката фильм «Красавица и чудовище»

В Казахстане сняли с проката новую экранизацию сказки «Красавица и чудовище». Представители сети кинотеатров Kinopark сообщили в своем Instagram, что показ картины задержат на неопределенный срок, передает «Лайф».

Отмечается, что государственные органы Казахстана пока не выдали прокатное удостоверение. Причину задержки в Министерстве культуры и спорта никак не объяснили.

«В России депутат Виталий Милонов просил проверить фильм на гей-пропаганду перед запуском проката. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что признаков пропаганды не выявили», — говорится в сообщении.

Фото с Кинопоиска


Дорогие зрители! К глубочайшему сожалению, у наших партнеров, компании "Меломан", возникли проблемы с возможностью проката фильма "Красавица и чудовище" на территории РК. Не сомневаемся, что великолепный продукт студии Disney мы сможем увидеть в самое ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Уверены, что обширный репертуар сети Kinopark даст вам возможность погрузиться в удивительный мир кино! #МойKinopark #МыЛюбимКино #Kinopark #Disney #КрасавицаиЧудовище

Публикация от Kinopark Multiplex Cinemas (@kinopark_kz)

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