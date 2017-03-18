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20:27, 18 марта 2017 336
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В Екатеринбурге впервые сыграли в керлинг автомобилями «Ока». Видео

В Екатеринбурге впервые сыграли в керлинг автомобилями «Ока». Видео

В субботу, 18 марта, в Екатеринбурге состоялся первый любительский турнир по автокерлингу. Вместо камней спортсмены использовали подержанные автомобили «Ока», передает ТАСС.

По словам организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике.

Шесть автомобилей специально подготовили: чтобы спортсмены не поранились, пришлось убрать все стекла. С машин сняли двигатели, чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда.

Одну из четырех команд составили из представителей Федерации керлинга Свердловской области, еще три были полностью любительскими.

Видео ТАСС


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