В Екатеринбурге впервые сыграли в керлинг автомобилями «Ока». Видео

В субботу, 18 марта, в Екатеринбурге состоялся первый любительский турнир по автокерлингу. Вместо камней спортсмены использовали подержанные автомобили «Ока», передает
По словам организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике.
Шесть автомобилей специально подготовили: чтобы спортсмены не поранились, пришлось убрать все стекла. С машин сняли двигатели, чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда.
Одну из четырех команд составили из представителей Федерации керлинга Свердловской области, еще три были полностью любительскими.
Видео ТАСС