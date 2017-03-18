В Белгородской области столкнулись автобус и 14 легковых машин. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «
Около 7 часов утра на 38 километре автодороги «Белгород-Павловск» в районе поворота на село Заячье на расстоянии около 30 метров друг от друга произошло два ДТП.
«Всего в двух ДТП участвуют более 15 автомобилей, в том числе один рейсовый автобус», — отметили в УГИБДД УМВД по региону.
С травмами госпитализировали четырех человек.
По предварительным данным, аварии произошли из-за несоблюдения скоростных режимов во время тумана.
Транспорт сейчас двигается в объезд через село Алексеевка с выездом на автодорогу «Белгород-Павловск».