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12:30, 18 марта 2017 368
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В Белгородской области столкнулись автобус и 14 легковых машин

В Белгородской области столкнулись автобус и 14 легковых машин

В Белгородской области столкнулись автобус и 14 легковых машин. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «РИА Новости».

Около 7 часов утра на 38 километре автодороги «Белгород-Павловск» в районе поворота на село Заячье на расстоянии около 30 метров друг от друга произошло два ДТП.

«Всего в двух ДТП участвуют более 15 автомобилей, в том числе один рейсовый автобус», — отметили в УГИБДД УМВД по региону.

С травмами госпитализировали четырех человек.

По предварительным данным, аварии произошли из-за несоблюдения скоростных режимов во время тумана.

Транспорт сейчас двигается в объезд через село Алексеевка с выездом на автодорогу «Белгород-Павловск».


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Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

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Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

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