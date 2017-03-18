Победители гонки оленеводов в Якутии получат УАЗ и снегоход

Жители Якутии, которые победят в четвертых межрегиональных соревнованиях оленеводов, получат автомобиль УАЗ и снегоход «Буран». Об этом сообщили на сайте «
В гонке 24 команды представляют семь регионов страны.
«Гонки на оленях — это одно из самых любимых развлечений народов Крайнего Севера. По старинным поверьям, у самого быстрого погонщика оленей больше, чем у других, а значит и в семье достаток. На межрегиональных соревнованиях гонки проходят в разных видах — на упряжках, верхом, на пять или десять километров», — говорится в сообщении.
За первое место в командном зачете можно получить автомобиль, а в личном первенстве — снегоход.
Фото с сайта 56orb.ru