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21:52, 18 марта 2017 159
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На греческом пляже застрелили ручного тюленя

На греческом пляже застрелили ручного тюленя

На греческом острове Иос неизвестные убили ручного тюленя по кличке Феодосий. Животное было местной достопримечательностью, со ссылкой на сайт Naxospress передает «РИА Новости».

«Средиземноморский тюлень-монах родился в районе острова Иос в 2014 году и каждое лето он проводил на пляжах Иоса и соседнего острова Наксос. Он считался чем-то вроде талисмана для жителей и гостей острова. Многие туристы фотографировались в обнимку с тюленем. Животное находилось на попечении сотрудников порта», — говорится в сообщении.

В пятницу, 17 марта, тюленя нашли застреленным. В понедельник начнется расследование по выявлению и задержанию преступника.

Тюлень-монах находится под угрозой исчезновения.


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