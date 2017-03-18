На греческом пляже застрелили ручного тюленя

На греческом острове Иос неизвестные убили ручного тюленя по кличке Феодосий. Животное было местной достопримечательностью, со ссылкой на сайт Naxospress передает «
«Средиземноморский тюлень-монах родился в районе острова Иос в 2014 году и каждое лето он проводил на пляжах Иоса и соседнего острова Наксос. Он считался чем-то вроде талисмана для жителей и гостей острова. Многие туристы фотографировались в обнимку с тюленем. Животное находилось на попечении сотрудников порта», — говорится в сообщении.
В пятницу, 17 марта, тюленя нашли застреленным. В понедельник начнется расследование по выявлению и задержанию преступника.
Тюлень-монах находится под угрозой исчезновения.