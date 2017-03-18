Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:58, 18 марта 2017 204
 0    0

Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Вологодскую область. Видео

Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Вологодскую область. Видео

Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Усть-Кубинский район Вологодской области для пополнения вольноживущей популяции. Еще двух зубров отправят на следующей неделе, сообщили на сайте заповедника.

Согласно Стратегии сохранения зубра, мелкие популяции нежизнеспособны и со временем неизбежно сокращаются. «Вновь прибывшие зубры привнесут свежую кровь в уже живущее стадо, что позволит повысить генетическое разнообразие животных и предотвратить вырождение», — говорится в сообщении.

Животных целый месяц готовили к отправке: поставили на карантин, провели профилактические ветеринарные мероприятия. Перевозка заняла 18 часов, все зубры успешно перенесли дорогу и чувствуют себя хорошо.

В Вологодской области их еще раз поместят на карантин под наблюдение ветеринаров и через месяц выпустят в стадо сородичей. С приездом новичков самая северная популяция зубров вырастет до 68 особей.

Фото и видео с сайта заповедника.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
19:58, 18 марта 2017
Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Вологодскую область. Видео
16:39, 18 марта 2017
В воскресенье в Рязанской области ожидаются осадки и сильный ветер
14:47, 17 марта 2017
Рязанцам предложили поучаствовать в акции «Час Земли»
12:46, 17 марта 2017
За сутки уровень воды в Оке повысился еще на семь сантиметров
19:32, 16 марта 2017
В Шиловском районе незаконно вырубили 22 кубометра сосны и березы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 54 371
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 39 766
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 31 614
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
18:56, 11 марта 2017 16 586
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
14:40, 11 марта 2017 16 564
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото 2
Все новости
Форум