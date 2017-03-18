Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Вологодскую область. Видео

Четырех зубров из Окского заповедника перевезли в Усть-Кубинский район Вологодской области для пополнения вольноживущей популяции. Еще двух зубров отправят на следующей неделе, сообщили на
Согласно Стратегии сохранения зубра, мелкие популяции нежизнеспособны и со временем неизбежно сокращаются. «Вновь прибывшие зубры привнесут свежую кровь в уже живущее стадо, что позволит повысить генетическое разнообразие животных и предотвратить вырождение», — говорится в сообщении.
Животных целый месяц готовили к отправке: поставили на карантин, провели профилактические ветеринарные мероприятия. Перевозка заняла 18 часов, все зубры успешно перенесли дорогу и чувствуют себя хорошо.
В Вологодской области их еще раз поместят на карантин под наблюдение ветеринаров и через месяц выпустят в стадо сородичей. С приездом новичков самая северная популяция зубров вырастет до 68 особей.
Фото и видео с сайта заповедника.