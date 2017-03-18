Бывшего топ-менеджера Роскосмоса нашли мертвым в камере СИЗО

Бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова нашли мертвым в камере столичного СИЗО №5. Об этом в субботу. 18 марта, сообщает «
«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — рассказала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах столицы сообщил, что, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
Следователи проводят проверку случившегося.
Напомним, бывшего исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве с имуществом РСК МиГ на 200 миллионов рублей. Ему грозило до десяти лет тюрьмы.