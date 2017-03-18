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11:51, 18 марта 2017 171
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Бывшего топ-менеджера Роскосмоса нашли мертвым в камере СИЗО

Бывшего топ-менеджера Роскосмоса нашли мертвым в камере СИЗО

Фото: Pixabay.com

Бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова нашли мертвым в камере столичного СИЗО №5. Об этом в субботу. 18 марта, сообщает «РИА Новости».

«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — рассказала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах столицы сообщил, что, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

Следователи проводят проверку случившегося.

Напомним, бывшего исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве с имуществом РСК МиГ на 200 миллионов рублей. Ему грозило до десяти лет тюрьмы.


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