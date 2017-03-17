За сутки уровень воды в Оке повысился еще на семь сантиметров

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 7 сантиметров и составил 243 от нулевой отметки гидрологического поста города. Отмечается редкий ледоход, сообщила
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке также повысился на 10 сантиметров и достиг отметки 503, отмечается редкий ледоход. На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 315, отмечаются разводья. В Проне в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 1 сантиметр и составил 212.
На территории Рязанской области подтоплено два низководных моста на территории Скопинского и Старожиловского района. В Рязанском районе в результате подъема воды Ока подтопила низководный участок дороги около населенных пунктов Коростово и Заокское.
В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено. Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.