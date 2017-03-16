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17:38, 16 марта 2017 32
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За сутки уровень Оки в Рязани повысился еще на 11 сантиметров

За сутки уровень Оки в Рязани повысился еще на 11 сантиметров

За сутки уровень воды в реке Оке, протекающей в черте Рязани, повысился на 11 сантиметров и составил 236 от нулевой отметки гидрологического поста города. Отмечается редкий ледоход, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Около населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке также повысился на 9 сантиметров и достиг отметки 493. В Касимове уровень Оки повысился на 29 сантиметров и составил 215, лед подняло.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 307, отмечаются разводья. В Проне в черте населенного пункта Быково уровень воды опустился на 28 сантиметров и составил 211.

На территории Рязанской области подтоплено два низководных моста на территории Скопинского и Старожиловского районов. В последнем мост у деревни Бутырки перекрыли. Объездной путь отсутствует, организована лодочная переправа через реку.

Напомним, в Рязанском районе Ока также подтопила низководный участок дороги около населенных пунктов Коростово и Заокское.

«В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов. Для контроля за обстановкой работают оперативные группы», — говорится в сообщении.


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