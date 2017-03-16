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14:52, 16 марта 2017 414
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«Сборная РУДН» откроет новый сезон Рязанской лиги КВН

«Сборная РУДН» откроет новый сезон Рязанской лиги КВН

«Сборная РУДН» откроет новый сезон Рязанской лиги КВН. Об этом сообщил ее директор Алексей Жеглов на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 16 марта.

Фестиваль команд КВН начнется в субботу, 18 марта, в 18:18 в Рязанском дворце молодежи. Команда «Сборная РУДН» приглашена в качестве специального гостя и будет завершать выступления участников. Новый сезон лиги пройдет под знаком «перезагрузки».

Алексей Жеглов представил нового ведущего и редактора Евгения Донских. Он является трижды финалистом и чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Сборная РУДН». Донских был редактором и ведущим Центральной Рязанской лиги КВН в течение трех лет.

«В этом году на Сочинском фестивале в оргкомитете произошла реструктуризация, и директор АМИК Александр Масляков представил ограниченный список редакторов, в который вошел Евгений. Мы с удовольствием принимаем Женю в Рязани», — отметил Жеглов. По его словам, все это делается для развития КВН.

Состав участников он оставил в тайне, отметив, что на фестивале будет представлено девять городов России.

«С удовольствием возвращаюсь. Работа началась еще вчера, все команды уже приехали. Приходите, будет класно, будет по-доброму!», — заявил Донских.

Он отметил, что в этом году в лиге будут только телевизионные конкурсы, чтобы команды были готовы к высшим лигам.

Донских сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о приезде врио губернатора Николая Любимова на фестиваль.

Также Алексей Жеглов прокомментировал смену статуса Рязанской лиги.

«Теперь с Центральной лиги будут требовать команды, которые готовы играть на телевизионном экране», — заметил он.

По его словам, реструктуризация коснулась не только состава редакторов, но и статуса лиги: теперь Центральную лигу в своем большинстве представляют крупные города.

«Это внутренняя кухня АМИКа. Да, возможно мы потеряли статус, но зритель этого никогда не заметит. Это послужит новым толчком нам всем!», — подчеркнул Евгений Донских.

Алексей Жеглов отметил, что смена статуса даст возможность вылетевшим командам из Премьер-Лиги поучаствовать в рязанском сезоне КВН.


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