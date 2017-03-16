«Сборная РУДН» откроет новый сезон Рязанской лиги КВН. Об этом сообщил ее директор Алексей Жеглов на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 16 марта.

Фестиваль команд КВН начнется в субботу, 18 марта, в 18:18 в Рязанском дворце молодежи. Команда «Сборная РУДН» приглашена в качестве специального гостя и будет завершать выступления участников. Новый сезон лиги пройдет под знаком «перезагрузки».

Алексей Жеглов представил нового ведущего и редактора Евгения Донских. Он является трижды финалистом и чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Сборная РУДН». Донских был редактором и ведущим Центральной Рязанской лиги КВН в течение трех лет.

«В этом году на Сочинском фестивале в оргкомитете произошла реструктуризация, и директор АМИК Александр Масляков представил ограниченный список редакторов, в который вошел Евгений. Мы с удовольствием принимаем Женю в Рязани», — отметил Жеглов. По его словам, все это делается для развития КВН.

Состав участников он оставил в тайне, отметив, что на фестивале будет представлено девять городов России.

«С удовольствием возвращаюсь. Работа началась еще вчера, все команды уже приехали. Приходите, будет класно, будет по-доброму!», — заявил Донских.

Он отметил, что в этом году в лиге будут только телевизионные конкурсы, чтобы команды были готовы к высшим лигам.

Донских сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о приезде врио губернатора Николая Любимова на фестиваль.

Также Алексей Жеглов прокомментировал смену статуса Рязанской лиги.

«Теперь с Центральной лиги будут требовать команды, которые готовы играть на телевизионном экране», — заметил он.

По его словам, реструктуризация коснулась не только состава редакторов, но и статуса лиги: теперь Центральную лигу в своем большинстве представляют крупные города.

«Это внутренняя кухня АМИКа. Да, возможно мы потеряли статус, но зритель этого никогда не заметит. Это послужит новым толчком нам всем!», — подчеркнул Евгений Донских.

Алексей Жеглов отметил, что смена статуса даст возможность вылетевшим командам из Премьер-Лиги поучаствовать в рязанском сезоне КВН.