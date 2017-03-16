Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:05, 16 марта 2017 313
 0    0

Рязанская компания купила сереброплавильный завод в Барнауле

Рязанская компания купила сереброплавильный завод в Барнауле

Фото: Pixabay.com

Рязанское ООО «Русский кредит» купило сереброплавильный завод в Барнауле. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

На аукционе 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула продали за 162,3 млн рублей. Рязанская компания выступила агентом: ООО «Русский кредит» приобрело имущество в пользу алтайского строительного ООО «Матч», принадлежащего Владиславу Шония (сыну известного в Алтайском крае предпринимателя) и торговой компании ООО «5-гамма», которой владеет Виталий Денисов. Последнего местные СМИ называют бизнес-партнером семьи Ракшиных, владеющих сетью продовольственных магазинов «Мария-ра».

Эксперты не исключают, что новые владельцы могут снести часть зданий для новой застройки. При этом почти половина проданных зданий относится к категории исторических памятников.

Отмечается, что на торгах завод безуспешно выставляли несколько раз. ООО «Русский кредит» предложило выкупить его за сниженную цену. Первоначальная стоимость лота составляла 233,2 млн рублей.

Барнаульский сереброплавильный завод основали в 1739 году по инициативе промышленника Акинфия Демидова. В 1747 году он перешел в собственность царской семьи. Предприятие работало в 18-19 веках. В 2006 году имущество завода продали компании «Алтайград», которая обещала создать на этой площадке историко-культурный центр.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
20:05, 16 марта 2017
Рязанская компания купила сереброплавильный завод в Барнауле
17:27, 15 марта 2017
РЖД не удалось продать подъездные пути к рязанскому шпалозаводу 4
18:14, 14 марта 2017
Клиника «МедКом» опровергла участие в сговоре рязанских медцентров
16:43, 14 марта 2017
Строить отель у Константинова начнут осенью 1
14:26, 14 марта 2017
Прио-Внешторгбанк запустил новую программу «Ипотека на новостройку 10,9 процентов»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

25 марта в Рязани впервые пройдет международный турнир по смешанным единоборствам.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 53 315
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 38 465
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 30 424
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
18:56, 11 марта 2017 15 956
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
14:40, 11 марта 2017 15 541
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото 2
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум