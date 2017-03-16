Рязанская компания купила сереброплавильный завод в Барнауле

Рязанское ООО «Русский кредит» купило сереброплавильный завод в Барнауле. Об этом пишет газета «
На аукционе 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула продали за 162,3 млн рублей. Рязанская компания выступила агентом: ООО «Русский кредит» приобрело имущество в пользу алтайского строительного ООО «Матч», принадлежащего Владиславу Шония (сыну известного в Алтайском крае предпринимателя) и торговой компании ООО «5-гамма», которой владеет Виталий Денисов. Последнего местные СМИ называют бизнес-партнером семьи Ракшиных, владеющих сетью продовольственных магазинов «Мария-ра».
Эксперты не исключают, что новые владельцы могут снести часть зданий для новой застройки. При этом почти половина проданных зданий относится к категории исторических памятников.
Отмечается, что на торгах завод безуспешно выставляли несколько раз. ООО «Русский кредит» предложило выкупить его за сниженную цену. Первоначальная стоимость лота составляла 233,2 млн рублей.
Барнаульский сереброплавильный завод основали в 1739 году по инициативе промышленника Акинфия Демидова. В 1747 году он перешел в собственность царской семьи. Предприятие работало в 18-19 веках. В 2006 году имущество завода продали компании «Алтайград», которая обещала создать на этой площадке историко-культурный центр.