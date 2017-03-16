«Окно в мир». В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина

В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина «Окно в мир». Об этом говорится в пост-релизе Музея истории молодежного движения.
В экспозицию вошли более сотни работ, объединенных шестью темами.
О творчестве Лопатухина рассказала Александра Володина, заместитель директора московского «Музея наивного искусства» по экспозиционно-выставочной деятельности.
«Произведения Олега Юрьевича одновременно целостны и полны противоречий — эмоциональный настрой и атмосфера полотна порой контрастирует со спокойной, нюансной, бережной проработкой мелких деталей и жизнеутверждающим, радостным колоритом», — отметила она.
В работах художника есть фольклорно-орнаментальные мотивы.
«Соединяя уроки прошлого и переживания настоящего, Лопатухин создает свою линию времени и свою историческую панораму, по-иному смотря и заново переживая трагедии и радости нашей страны», — считает Володина.
Справка
Олег Лопатухин родился в 1947 году в Киеве. В 1965 году он окончил 11 классов 2-й средней школы Рязани и поступил в Рязанский медицинский институт им. акад. И. П. Павлова. В 1971 году он закончил обучение в Ярославском медицинском институте, а затем работал врачом в разных городах Советского Союза.
Лопатухин занимается живописью 10 лет. Его работы находятся в московских, рязанских и владимирских музеях, частных коллекциях.