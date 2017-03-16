Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:39, 16 марта 2017 152
 0    0

«Окно в мир». В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина

«Окно в мир». В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина

В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина «Окно в мир». Об этом говорится в пост-релизе Музея истории молодежного движения.

В экспозицию вошли более сотни работ, объединенных шестью темами.

О творчестве Лопатухина рассказала Александра Володина, заместитель директора московского «Музея наивного искусства» по экспозиционно-выставочной деятельности.

«Произведения Олега Юрьевича одновременно целостны и полны противоречий — эмоциональный настрой и атмосфера полотна порой контрастирует со спокойной, нюансной, бережной проработкой мелких деталей и жизнеутверждающим, радостным колоритом», — отметила она.

В работах художника есть фольклорно-орнаментальные мотивы.

«Соединяя уроки прошлого и переживания настоящего, Лопатухин создает свою линию времени и свою историческую панораму, по-иному смотря и заново переживая трагедии и радости нашей страны», — считает Володина.

Справка

Олег Лопатухин родился в 1947 году в Киеве. В 1965 году он окончил 11 классов 2-й средней школы Рязани и поступил в Рязанский медицинский институт им. акад. И. П. Павлова. В 1971 году он закончил обучение в Ярославском медицинском институте, а затем работал врачом в разных городах Советского Союза.

Лопатухин занимается живописью 10 лет. Его работы находятся в московских, рязанских и владимирских музеях, частных коллекциях.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:57, 16 марта 2017
Неизвестные в масках устроили погром в торговом центре Казани
21:39, 16 марта 2017
«Окно в мир». В Рязани открылась выставка Олега Лопатухина
21:10, 16 марта 2017
В Чувашии двух хирургов обвинили в смерти четырехлетнего ребенка
20:37, 16 марта 2017
В Африке пастор нашел один из крупнейших в мире алмазов
19:14, 16 марта 2017
Пропавшего жителя Старожилова нашли живым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

25 марта в Рязани впервые пройдет международный турнир по смешанным единоборствам.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 53 339
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 38 507
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 30 504
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
18:56, 11 марта 2017 16 004
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
14:40, 11 марта 2017 15 598
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото 2
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум