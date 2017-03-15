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18:25, 15 марта 2017 295
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Сбитую вместе с сыном рязанку хотят выписать из больницы без документов

Сбитую вместе с сыном рязанку хотят выписать из больницы без документов

Рязанку, которую 31 января вместе с трехлетним мальчиком сбила Hyundai Solaris в Приокском, хотят выписать из больницы без соответствующих документов. Об этом RZN.info рассказал отец пострадавшей в среду, 15 марта.

В настоящее время девушка находится в травматологическом отделении ОКБ. По словам собеседника, при переводе из реанимации ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, перелом таза, лопатки, плеча и голени.

«Правая нога полностью перебита, левая повреждена возле коленного сустава. В правой руке стоит металлическая пластина до локтя и два штифта в плече», — отметил отец пострадавшей.

По его словам, проведенного лечения не достаточно, однако девушке еще 22 февраля заявили, что ее выписывают из больницы. Врачи уверяют, что лечение можно продолжать на дому с помощью гимнастики.

Родственники пострадавшей запросили документы для независимой экспертизы и консультации о проведенном лечении, но их оказалось недостаточно. По их словам, девушке требуется операция на голени. Также они требуют проведения медико-социальной экспертизы, которая бы признала ее инвалидом.

«Снимки не были предоставлены в полном объеме. Информации не достаточно, чтобы представить ее в институт имени Склифосовского. Мы даже не уверены, можно ли ее транспортировать, ведь еще не все переломы прихватились», — рассказал мужчина.

Как отмечают сами врачи, этап стационарного лечения завершен, пострадавшей прописали лечебную гимнастику. Она выписывается на домашнее лечение и дальнейшее восстановление. Экспертиза признала девушку временно нетрудоспособной, но признать ее инвалидом может другая экспертиза, которую врачи намерены провести через несколько месяцев.

В свою очередь родственники направили адвокатский запрос о заключении экспертизы временной трудоспособности, чтобы на его основании провести медико-социальную экспертизу. По их словам, «между ними и больницей возник конфликт интересов».

Напомним, ДТП произошло около бассейна «Чайка». Hyundai Solaris сбил ребенка с мамой. Трехлетний мальчик погиб на месте аварии. Виновником происшествия оказался сотрудник полиции.


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