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16:12, 14 марта 2017 3 970
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В Константинове Любимов подержался за палец Есенина и взял урок чистописания. Фоторепортаж

В Константинове Любимов подержался за палец Есенина и взял урок чистописания. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов посетил музей-заповедник Сергея Есенина. Он приехал в Константиново в рамках визита в Рыбновский район во вторник, 14 марта.

Первым делом политик возложил цветы к памятнику поэту и подержался за его палец. Согласно примете, это поможет исполнить загаданное желание.

Любимов осмотрел дом родителей Есенина, дом священника Смирнова, Казанский храм, земскую школу и усадьбу Лидии Кашиной, а также вышел полюбоваться видами Оки. «Понятно, что человеку хотелось стихи писать», — заметил он.

В школе глава региона заинтересовался перьевыми ручками. Ему предложили попробовать написать что-нибудь. Он вывел «Спасибо за вашу работу!!!»

Вице-губернатор Сергей Филимонов рассказал, что в разные годы уроки в этой школе 1 сентября проводили Дмитрий Медведев и Андрей Макаров, и предложил продолжить традицию. По словам экскурсовода, наиболее востребованный предмет — русский язык. Политик выразил желание рассказать детям об этимологии интересных слов.

Также он заявил, что привезет в Константиново дочерей-школьниц.

После экскурсии Любимов оставил запись в книге почетных гостей: «Прекрасное место, полное красоты и русского духа. Очень быстро влюбляешься в здешнюю природу и ландшафт, настоящие российские избы, дома и храмы. Любви всем, радостей и добра».

Директор музея Борис Иогансон попросил политика обратиться к российскому послу за привлечением дипломатического транспорта для перевозки архива британского есениноведа Гордона Маквея. Тот обещал помочь.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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