В Константинове Любимов подержался за палец Есенина и взял урок чистописания. Фоторепортаж

Врио рязанского губернатора Николай Любимов посетил музей-заповедник Сергея Есенина. Он приехал в Константиново в рамках визита в Рыбновский район во вторник, 14 марта.
Первым делом политик возложил цветы к памятнику поэту и подержался за его палец. Согласно примете, это поможет исполнить загаданное желание.
Любимов осмотрел дом родителей Есенина, дом священника Смирнова, Казанский храм, земскую школу и усадьбу Лидии Кашиной, а также вышел полюбоваться видами Оки. «Понятно, что человеку хотелось стихи писать», — заметил он.
В школе глава региона заинтересовался перьевыми ручками. Ему предложили попробовать написать что-нибудь. Он вывел «Спасибо за вашу работу!!!»
Вице-губернатор Сергей Филимонов рассказал, что в разные годы уроки в этой школе 1 сентября проводили
Также он заявил, что привезет в Константиново дочерей-школьниц.
После экскурсии Любимов оставил запись в книге почетных гостей: «Прекрасное место, полное красоты и русского духа. Очень быстро влюбляешься в здешнюю природу и ландшафт, настоящие российские избы, дома и храмы. Любви всем, радостей и добра».
Директор музея Борис Иогансон попросил политика обратиться к российскому послу за привлечением дипломатического транспорта для перевозки