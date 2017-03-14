Уровень воды в Оке за сутки вырос на 25 сантиметров и составил 206 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста Рязани. Об этом сообщила
В районе Половского Спасского района вода в Оке также повысилась на 5 сантиметров и достигла отметки 476 сантиметров.
В районе Старой Рязани за сутки вода прибавилась на 49 сантиметров, общий уровень составил 310 сантиметров. Наблюдаются подвижки льда и разводья.
В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 25 сантиметров и общий уровень составил 160 сантиметров.
В реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на девять сантиметров, ее уровень составил 290 сантиметров. Лед потемнел, образовались закраины.
В реке Проня в черте Быкова уровень воды повысился на 27 сантиметров и составил 231 сантиметр.
13 марта в Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня произошло подтопление низководного моста вблизи деревни Бутырки Старожиловского района.
Уровень воды над полотном моста составляет 10 сантиметров. Движение транспорта по мосту прекращено. Ситуация находится на контроле местных служб. Через Проню организовали лодочную переправу.
Также затоплен мост у реки Ранова населенного пункта Шелемишево Скопинского района.
Объездной путь устроили по маршруту — перекресток 289 км автодороги М-6 — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково (18 км по дорогам с твердым покрытием).
Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.