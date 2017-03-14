Строить отель у Константинова начнут осенью

Инвестор планирует начать строительство парк-отеля во въездной зоне Константинова в августе-сентябре 2017 года. Об этом сообщил глава рязанского минкульта Виталий Попов на областном совещании по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» во вторник, 14 марта. По его словам, проект планировки территории вынесут на публичные слушания. Они должны пройти до 1 мая.

ООО «Туристические инвестиции» вложит 300 миллионов в строительство отеля на 110 номеров, гостевых домов, многофункционального центра для масштабных мероприятий и туристско-информационного центра для экскурсантов. Инженерную и транспортную инфраструктуру обеспечат федеральный и областной бюджеты, в сумме предусмотрено 36,7 миллионов. Коммуникации, по словам, Попова уже проложили.

Открыть комплекс планируют в 2019 году.

Также к 125-летию поэта создадут сеть велосипедных и пешеходных маршрутов по есенинским местам. Они свяжут в том числе Константиново, Дивово, Костино, Пощупово. Новоселки, Солотчу. Длина Большого есенинского кольца составит 56,8 километра, Малого — 39,2. Ориентировочная стоимость проекта — 100 миллионов рублей. «Востребованность таких маршрутов очень большая, и, конечно, это будет работать на популяризацию есенинских мест», — заявил Попов.

Среди других планов, по его словам, воссоздание исторических и снос советских построек в усадьбе Кашиной, благоустройство зон отдыха, реставрация зданий семьи поэта с открытием дополнительных экспозиций.

«Безусловно, это одно из самых уникальных и самобытных мест у нас в Российской федерации, не только в Рязанской области, и оно, конечно же, требует особо бережного отношения, — заявил врио губернатора Николай Любимов. — Нам, конечно, необходимо предпринять все возможное, чтобы это наследие сохранить и в перспективе сделать Константиново крупным туристическим центром с комплексом всех современных услуг».

Политик заверил: «Вся работа будет строиться при активном взаимодействии с учеными, с представителями архитектурной общественности, юристами, с краеведами, представителями других общественных организаций. Мы должны приходить к согласию, чтобы двигаться дальше в создании здесь еще более комфортной зоны для наших жителей и туристов».