Рязанские полицейские пресекли «массовые беспорядки» болельщиков на стадионе. Видео

Рязанские полицейские пресекли «массовые беспорядки» болельщиков у спортивного комплекса «Олимпиец». Учения прошли во вторник, 14 марта,
У спорткомплекса оперативно собрали мобильный отряд, который состоял из представителей всех территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Также в тренировке участвовали сотрудники созданного для пресечения массовых беспорядков подразделения — 5-й роты Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Они прошли специальную подготовку. Всего в учениях задействовали более 350 полицейских.
Руководители проверили экипировку сотрудников мобильного отряда, а также знания положений законов и инструкций, регламентирующих деятельность полиции в подобных ситуациях. После этого мобильному отряду показали, как обращаться с защитными щитами и применять резиновую палку. Полицейских также обучили строевым приемам, необходимым для противодействия агрессивно настроенной толпе.
По легенде тренировки, беспорядки с участием большого количества людей возникли из-за стычки болельщиков-хулиганов, пришедших на футбольный матч. Молодые сотрудники полиции выступили в роли «хулиганов», которые пытались вырваться с площадки перед стадионом в город и устроить массовые беспорядки. Сотрудники мобильного отряда и 5-й роты Отдельного батальона ППСП применили «шумовую атаку», блокировали толпу, установили зачинщиков и прекратили потасовку.