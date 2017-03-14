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19:04, 14 марта 2017 272
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На улице Черновицкой образовалась пробка

На улице Черновицкой образовалась пробка

На улице Черновицкой образовалась пробка. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей, пробка образовалась из-за сломавшегося автомобиля ПАЗ-2305.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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