На улице Черновицкой образовалась пробка. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам пользователей, пробка образовалась из-за сломавшегося автомобиля ПАЗ-2305.
Фото из группы «
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На улице Черновицкой образовалась пробка. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам пользователей, пробка образовалась из-за сломавшегося автомобиля ПАЗ-2305.
Фото из группы «
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