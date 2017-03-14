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14:02, 14 марта 2017 290
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Любимову показали рязанских рободояров. Фото

Любимову показали рязанских рободояров. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николаю Любимову показали крупнейшую в Европе роботизированную ферму компании «Вакинское Агро». Он посетил предприятие в рамках поездки в Рыбновский район во вторник, 14 марта.

На ферме содержится около пяти тысяч животных, 2700 из них — дойное стадо. По словам сотрудников, автоматизированная система не только доит коров, но и «знает о них все», в том числе может предугадывать болезни.

Также политик осмотрел молокозавод компании: изучил производственную линию и ассортимент продукции.

Любимов начал визит в район с завода крепежа Bervel. После молочного комплекса он посетит Константиново, где осмотрит экспозицию и проведет совещание по созданию достопримечательного места, и встретится с главами поселений.

Рыбновский район стал вторым, куда приехал врио губернатора. В отличие от Пронского, во вторник его не сопровождает ставший советником предшественник Олег Ковалев.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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