Любимову показали рязанских рободояров. Фото

Врио рязанского губернатора Николаю Любимову показали крупнейшую в Европе роботизированную ферму компании «Вакинское Агро». Он посетил предприятие в рамках поездки в Рыбновский район во вторник, 14 марта.
На ферме содержится около пяти тысяч животных, 2700 из них — дойное стадо. По словам сотрудников, автоматизированная система не только доит коров, но и «знает о них все», в том числе может предугадывать болезни.
Также политик осмотрел молокозавод компании: изучил производственную линию и ассортимент продукции.
Любимов начал визит в район с завода крепежа Bervel. После молочного комплекса он посетит Константиново, где осмотрит экспозицию и проведет совещание по созданию достопримечательного места, и встретится с главами поселений.
Рыбновский район стал вторым, куда приехал врио губернатора. В отличие от Пронского, во вторник его не сопровождает ставший советником предшественник Олег Ковалев.