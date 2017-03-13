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20:19, 13 марта 2017 392
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В турмаршрут «Россия — родина космонавтики» включили музей Циолковского

В турмаршрут «Россия — родина космонавтики» включили музей Циолковского

В межрегиональный турмаршрут «Россия — родина космонавтики» включили музей Константина Циолковского, расположенный в селе Ижевское в Спасском районе Рязанской области. В будущем планируют подписать соглашение о взаимодействии по реализации проекта с Калужской областью, передает ТАСС.

В тур «Россия — родина космонавтики» включили также Москву, Московскую область, Калугу и Санкт-Петербург. Как рассказал ранее агентству министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, предполагается, что маршрут займет четыре дня, а туристы будут перемещаться на самолетах и автобусах.

Первый день начнется в Москве и будет включать посещение Звездного городка, Музея космонавтики имени Юрия Гагарина, Центра управления полетами. Далее группа отправится с обзорной экскурсией в калужский Боровск, затем в арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области, на территории которого представлено более 30 архитектурных объектов ведущих российских и зарубежных художников. В третий день туристы прибывают в Калугу, после чего вылетят в Санкт-Петербург.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева ранее сообщила, что тур «Россия — родина космонавтики» войдет в список брендовых маршрутов страны. Первые туристы отправятся, как ожидается, уже в середине 2017 года.


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