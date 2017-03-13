В Рязани ищут пропавшего из больницы 59-летнего мужчину

В Рязани ищут пропавшего из больницы Геннадия Гарнышева 1958 года рождения. Об этом сообщили в
8 марта мужчина вышел из отделения рязанской ОКБ и с тех пор его местонахождение неизвестно. Может находиться в любом регионе России, дезориентирован. Может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 176-180 сантиметров, телосложение среднее, есть борода. Был одет в жилетку, толстовку, темные брюки, черные ботинки.
Особые приметы: несвязная речь.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, 02, 102.