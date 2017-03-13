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21:30, 13 марта 2017 491
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В Рязани ищут пропавшего из больницы 59-летнего мужчину

В Рязани ищут пропавшего из больницы 59-летнего мужчину

В Рязани ищут пропавшего из больницы Геннадия Гарнышева 1958 года рождения. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

8 марта мужчина вышел из отделения рязанской ОКБ и с тех пор его местонахождение неизвестно. Может находиться в любом регионе России, дезориентирован. Может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 176-180 сантиметров, телосложение среднее, есть борода. Был одет в жилетку, толстовку, темные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: несвязная речь.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112, 02, 102.


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