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16:46, 13 марта 2017 127
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ОНФ предложил рязанцам благоустроить собственные дворы. Фото

ОНФ предложил рязанцам благоустроить собственные дворы. Фото

ОНФ предложил рязанцам благоустроить собственные дворы. В понедельник, 13 марта, региональное отделение представило новый федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В презентации приняли участие руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин, координатор Центра мониторинга и благоустройства городской среды Сергей Караев и представители ТОСов.

На реализацию программы в 2017 году выделена сумма в 20 миллиардов рублей, Рязанская область на эти цели получит 200 млн рублей В 2017 году будет проведет пилотный проект. В целом же программа рассчитана на пять лет (2018-2022 года). Треть суммы пойдет на общегородские территорий (парков и скверов), остальная на благоустройство дворов.

Евгений Зызин отметил, что до 15 марта в Рязанской области должна быть утверждена госпрограмма на 2017 год, а до 20 марта муниципалитеты, которые получат субсидию на благоустройство.

Он подчеркнул, что в этом году рязанские моногорода (поселки Лесной, Побединка и Елатьма) имеют право преимущества над другими, но дворы будут включены в программу только по инициативе жителей.

Программу «пятилетки» должны утвердить также в 2017 году. До 1 сентября область должна определить города и поселки, а до 31 декабря сами муниципалитеты определить будущее благоустройство.

Получить субсидию может любой город или поселок с населением свыше 1000 человек.

Чтобы получить субсидию, до 1 апреля муниципалитету нужно разместить в СМИ проект программы благоустройства придомовых территорий. После его опубликования у жителей будет около 30 дней на обсуждение программы и утверждение конкретных дворов, которые должны быть определены до 25 мая.

Жильцы должны обозначить форму своего участия в благоустройстве дворов, после чего официальный представитель направляет заявку в муниципалитет. Зызин подчеркнул, что это может быть посадка деревьев, субботники.

Также они сами смогут выбрать, что какие работы нужно провести во дворе: ремонт дорог, освещения, установка детских площадок и т. д.

Сергей Караев отметил, что жители должны проявлять инициативу, чтобы «выделенные средства были потрачены с умом».

Региональное отделение ОНФ намерены задействовать молодых архитекторов, урбанистов и представителей ТОСов для обсуждения конкретных примеров благоустройства.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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