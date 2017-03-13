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9:53, 13 марта 2017 264
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На Урале пьяный смотритель забыл на «чертовом колесе» женщину с ребенком

На Урале пьяный смотритель забыл на «чертовом колесе» женщину с ребенком

В Верхней Пышме смотритель парка аттракционов забыл женщину и ее трехлетнего сына на колесе обозрения. Посетителям пришлось провести на морозе в кабинках более часа, передает Life.

По словам 29-летней жительницы Среднеуральска Юлии, мужчина, посадивший ее и ребенка на колесо обозрения, не реагировал на сигналы о помощи, а через некоторое время отключил аттракцион и ушел.

Женщина дозвонилась до руководства парка и вызвала милицию и МЧС. Пострадавших спустили наземлю спустя 50 минут после звонка в экстренные службы.

Смотритель «чертова колеса» заявил, что забыл про людей, катающихся на аттракционе. По данным журналистов, работник парка развлечений был пьян.

Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.


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