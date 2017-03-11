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14:40, 11 марта 2017 1 550
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Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото

Фото: Pixabay.com

Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото, которое выложила в Instagram. Сейчас актриса отдыхает на Гоа, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

«Сегодня на рассвете мы наконец-то добрались до иконографии „Венера стыдливая“… не удержались. Да извинят меня ханжи, не знаю на свете ни одного другого места, где хотелось бы так. Просто ради красоты в красоте», — написала Толкалина.

В комментариях поклонники похвалили снимок, назвав актрису «русалкой» и «богиней».


Сегодня на рассвете мы наконец то добрались до иконографии " Венера стыдливая"..... не удержались.Да извинят меня ханжи, не знаю на свете ни одного другого места, где хотелось бы так. Просто ради красоты в красоте. Кто бывал в этих местах, тот знает и поймёт, кто закрыт, обижен,болен или озлоблен, не беспокойтесь оставлять комментарии.... это ваши слова , они являются всего лишь вашим отражением.....

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

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