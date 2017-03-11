СМИ опубликовали информацию о том, что канадские полицейские застрелили россиянина Виталия Савина, который напал на них с ножом. Инцидент произошел в городе Эдмонтоне, со ссылкой на телеканал CBC News передает «
По предварительным данным, местные жители сообщили о подозрительном автомобиле на одной из улиц города. Когда оперативник приехал на вызов, россиянин якобы вышел из машины и бросился на него с ножом. В результате сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Савин получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и ищут свидетелей происшествия.
Известно, что россиянин жил и работал по договору субподряда в строительной компании в Эдмонтоне на протяжении как минимум восьми лет. До переезда в Канаду мужчина трудился в России горным инженером.
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