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14:36, 10 марта 2017 216
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В Спасском районе закрыли движение по двум понтонным мостам через Оку

В Спасском районе закрыли движение по двум понтонным мостам через Оку

В Спасском районе закрыли движение автотранспорта по наплавным мостам в районе Фатьяновки и Троицы. Такие меры приняли из-за подъема воды в Оке, пишет сайт ИД «Пресса».

Объездной путь к Исадскому, Кутуковскому, Кирицкому, Заречинскому, Перкинскому, Собчаковскому, Троицкому сельским поселениям организовали по трассе М5 через Рязань.

«По состоянию на 9:00 10 марта, уровень воды в Оке у села Половского составляет 326 сантиметров. За последние двое суток вода поднялась на 67 сантиметров», — говорится в сообщении.


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