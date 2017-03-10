В Спасском районе закрыли движение по двум понтонным мостам через Оку

В Спасском районе закрыли движение автотранспорта по наплавным мостам в районе Фатьяновки и Троицы. Такие меры приняли из-за подъема воды в Оке, пишет сайт ИД «
Объездной путь к Исадскому, Кутуковскому, Кирицкому, Заречинскому, Перкинскому, Собчаковскому, Троицкому сельским поселениям организовали по трассе М5 через Рязань.
«По состоянию на 9:00 10 марта, уровень воды в Оке у села Половского составляет 326 сантиметров. За последние двое суток вода поднялась на 67 сантиметров», — говорится в сообщении.