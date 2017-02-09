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16:21, 9 февраля 2017 630
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Рюминский пруд очистят за 43 миллиона рублей 1

Рюминский пруд очистят за 43 миллиона рублей

Рюминский пруд очистят за 43,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте рязанского минприроды.

К концу 2017 года планируется завершить очистку дна водоема. Оценочно поднимут 80,5 тысячи кубометров донных отложений. Для фильтрации наполняющей пруд воды устроят габионные сооружения и биоплато в месте впадения реки Лыбедь. В прибрежной зоне восстановят нарушенный растительный покров, укрепят сам берег.

Также сообщается, что проект реабилитации Рюминского пруда разработан специалистами ООО «НИИ «Агропромстрой» из Саратова при участии специалистов министерства природопользования Рязанской области.


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